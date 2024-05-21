Байден: Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа

Джо Байден (Фото: EPA)

Американский президент Джо Байден заявил, что Армия обороны Израиля не совершает геноцид в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Его слова цитирует агентство Reuters.

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Байден заявил, что происходящее в Газе – не является геноцидом и США отвергает это.

Во время выступления на мероприятии, посвященном Месяцу еврейского наследия Америки в Белом доме, глава США также подчеркнул, что считает Израиль жертвой нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек и взяты сотни заложников.

По его словам, поддержка США безопасности израильтян является "железной".

"Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать (лидера ХАМАС Яхью. – Ред.) Синвара и остальных мясников ХАМАС. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", – сказал глава Белого дома.

Кроме этого, Байден также пообещал добиться освобождения заложников, которых захватили и до сих пор удерживают боевики.

"Мы вернем их домой, мы вернем их домой, несмотря ни на что", – добавил он и призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

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Израиль начал военную операцию в Секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

Министерство здравоохранения Газы сообщает о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.

20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Глава Министерства иностранных дел Израиля считает "историческим позором, который запомнится навсегда", запрос МУС по поводу ордеров на арест премьера и министра обороны страны.

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