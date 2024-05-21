Байден: Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа
Американский президент Джо Байден заявил, что Армия обороны Израиля не совершает геноцид в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в Секторе Газа. Его слова цитирует агентство Reuters.
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Байден заявил, что происходящее в Газе – не является геноцидом и США отвергает это.
Во время выступления на мероприятии, посвященном Месяцу еврейского наследия Америки в Белом доме, глава США также подчеркнул, что считает Израиль жертвой нападения боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты 1200 человек и взяты сотни заложников.
По его словам, поддержка США безопасности израильтян является "железной".
"Мы стоим вместе с Израилем, чтобы убрать (лидера ХАМАС Яхью. – Ред.) Синвара и остальных мясников ХАМАС. Мы хотим, чтобы ХАМАС был разгромлен. Мы работаем с Израилем, чтобы это произошло", – сказал глава Белого дома.
Кроме этого, Байден также пообещал добиться освобождения заложников, которых захватили и до сих пор удерживают боевики.
"Мы вернем их домой, мы вернем их домой, несмотря ни на что", – добавил он и призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.
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- Израиль начал военную операцию в Секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- Министерство здравоохранения Газы сообщает о более чем 35 000 погибших в результате военной операции Израиля. Следует учитывать, что это ведомство подконтрольно ХАМАС. В то же время ООН также опирается на эти данные, однако идентифицированы лишь около 24 000 тел, передавало слова спикера Фархана Хака Reuters.
- 20 мая главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Глава Министерства иностранных дел Израиля считает "историческим позором, который запомнится навсегда", запрос МУС по поводу ордеров на арест премьера и министра обороны страны.
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