Запит про ордер на арешт Нетаньягу. Байден: Обурливо, Ізраїль і ХАМАС не рівнозначні
Президент США Джо Байден назвав "обурливим" клопотання головного прокурора Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галанта та трьох лідерів угрупування ХАМАС. Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому.
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"Заява прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. І дозвольте мені сказати чітко: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАС немає жодної рівнозначності", – зазначив президент.
Разом з тим лідер Сполучених Штатів не назвав імені головного прокурора МКС Каріма Хана, з чим це пов'язано – невідомо.
Байден заявив, що США завжди підтримуватиме Ізраїль проти загроз його безпеці.
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- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
- Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.
- 20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю вважає "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди", запит МКС щодо ордерів на арешт прем'єра й міністра оборони країни.
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