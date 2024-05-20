Запит про ордер на арешт Нетаньягу. Байден: Обурливо, Ізраїль і ХАМАС не рівнозначні

Звернувся до "цього прокурора", не називаючи імені

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден назвав "обурливим" клопотання головного прокурора Міжнародного кримінального суду про ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галанта та трьох лідерів угрупування ХАМАС. Відповідна заява з'явилася на сайті Білого дому.

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"Заява прокурора МКС щодо ордерів на арешт ізраїльських лідерів є обурливою. І дозвольте мені сказати чітко: що б не мав на увазі цей прокурор, між Ізраїлем і ХАМАС немає жодної рівнозначності", – зазначив президент.

Разом з тим лідер Сполучених Штатів не назвав імені головного прокурора МКС Каріма Хана, з чим це пов'язано – невідомо.

Байден заявив, що США завжди підтримуватиме Ізраїль проти загроз його безпеці.

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Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.

Міністерство охорони здоров'я Гази повідомляє про понад 35 000 загиблих унаслідок військової операції Ізраїлю. Слід враховувати, що це відомство підконтрольне ХАМАС. Водночас ООН також спирається на ці дані, проте ідентифікованими є лише близько 24 000 тіл, передавало слова речника Фархана Хака Reuters.

20 травня головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю вважає "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди", запит МКС щодо ордерів на арешт прем'єра й міністра оборони країни.

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