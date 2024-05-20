У МЗС Ізраїлю вважають запит Гааги ордерів на арешт Нетаньягу та Галанта "історичною ганьбою"

У МЗС Ізраїлю заявили, що "обурливе рішення" прокурора є "нестримним фронтальним наступом"

Ісраель Кац (Фото: EPA)

Очільник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац вважає "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди", прохання головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана про ордери на арешт премʼєра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галанта. Свою заяву Кац оприлюднив у Х.

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Він заявив, що "обурливе рішення" прокурора є "нестримним фронтальним наступом" на жертв 7 жовтня та ізраїльських 128 заручників у Газі.

"Поки вбивці та ґвалтівники ХАМАС скоюють злочини проти людяності, проти наших братів і сестер, прокурор згадує прем’єр-міністра та міністра оборони Ізраїлю разом із мерзенними нацистськими монстрами ХАМАСу – історична ганьба, яка запам’ятається назавжди", — написав глава МЗС.

Кац також зазначив, що дав вказівку негайно створити спеціальний командний центр у МЗС з усіма професійними структурами, спрямований на боротьбу проти рішення, покликаного "скувати руки Ізраїлю та перешкодити йому реалізувати своє право на самооборону".

Також він заявив, що має намір "поговорити з міністрами закордонних справ провідних країн світу, щоб закликати їх виступити проти рішення прокуратури та заявити, що навіть якщо ордери будуть видані, вони не мають наміру застосовувати їх проти ізраїльських лідерів".

"Жодна сила світу не завадить нам повернути всіх наших заручників і повалити терористичний режим ХАМАСу", — додав Кац.

На це прохання також відреагували ізраїльські міністри фінансів та нацбезпеки Бецалель Смотрич та Ітамар Бен-Гвір й звинуватили головного прокурора МКС в "антисемітизмі".