МИД Израиля счел запрос Гааги ордеров на арест Нетаньяху и Галанта "историческим позором"
Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает "историческим позором, который запомнится навсегда", просьбу главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана об ордерах на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Свое заявление Кац обнародовал в Х.
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Он заявил, что "возмутительное решение" прокурора является "безудержным фронтальным наступлением" на жертв 7 октября и 128 израильских заложников в Газе.
"Пока убийцы и насильники ХАМАС совершают преступления против человечности, против наших братьев и сестер, прокурор вспоминает премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с мерзкими нацистскими монстрами ХАМАС – исторический позор, который запомнится навсегда", – написал глава МИД.
Кац также отметил, что дал указание немедленно создать специальный командный центр в МИД со всеми профессиональными структурами, направленный на борьбу против решения, призванного "сковать руки Израиля и помешать ему реализовать свое право на самооборону".
Также он заявил, что намерен "поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы призвать их выступить против решения прокуратуры и заявить, что даже если ордера будут выданы, они не намерены применять их против израильских лидеров".
"Ни одна сила мира не помешает нам вернуть всех наших заложников и свергнуть террористический режим ХАМАС", – добавил Кац.
На эту просьбу также отреагировали израильские министры финансов и нацбезопасности Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир и обвинили главного прокурора МУС в "антисемитизме".
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- 30 апреля сообщалось, что США и их союзники обеспокоены тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников именно тогда, когда страна приближается к соглашению о прекращении огня с ХАМАС, что потенциально может поставить под угрозу его действие.
- 20 мая главный прокурор МУС Карим Хан попросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС.