МИД Израиля счел запрос Гааги ордеров на арест Нетаньяху и Галанта "историческим позором"

Исраэль Кац (Фото: EPA)

Глава Министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац считает "историческим позором, который запомнится навсегда", просьбу главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана об ордерах на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Свое заявление Кац обнародовал в Х.

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Он заявил, что "возмутительное решение" прокурора является "безудержным фронтальным наступлением" на жертв 7 октября и 128 израильских заложников в Газе.

"Пока убийцы и насильники ХАМАС совершают преступления против человечности, против наших братьев и сестер, прокурор вспоминает премьер-министра и министра обороны Израиля вместе с мерзкими нацистскими монстрами ХАМАС – исторический позор, который запомнится навсегда", – написал глава МИД.

Кац также отметил, что дал указание немедленно создать специальный командный центр в МИД со всеми профессиональными структурами, направленный на борьбу против решения, призванного "сковать руки Израиля и помешать ему реализовать свое право на самооборону".

Также он заявил, что намерен "поговорить с министрами иностранных дел ведущих стран мира, чтобы призвать их выступить против решения прокуратуры и заявить, что даже если ордера будут выданы, они не намерены применять их против израильских лидеров".

"Ни одна сила мира не помешает нам вернуть всех наших заложников и свергнуть террористический режим ХАМАС", – добавил Кац.

На эту просьбу также отреагировали израильские министры финансов и нацбезопасности Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир и обвинили главного прокурора МУС в "антисемитизме".