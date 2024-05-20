Гаага просить ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони й трьох лідерів ХАМАСу

Головний прокурор МКС заявив, що має підстави вважати, що Нетаньягу та Галант несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Відповідний документ опублікували на сайті МКС.

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Їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людства.

Головний прокурор МКС заявив, що на підставі зібраних і досліджених доказів він має підстави вважати, що Нетаньягу та Галант несуть кримінальну відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людства, скоєні на території Держави Палестина (в секторі Гази) щонайменше з 8 жовтня 2023 року, а саме:

→ морити голодом цивільних осіб як метод ведення війни — воєнний злочин;

→ умисне заподіяння сильних страждань або серйозної шкоди тілу чи здоров’ю або жорстоке поводження — воєнний злочин;

→ умисне вбивство або вбивство — воєнний злочин;

→ навмисні напади на цивільне населення — воєнний злочин;

→ винищення та/або вбивство, зокрема в контексті смертей, спричинених голодом,— злочин проти людства;

→ переслідування — злочин проти людства;

→ інші нелюдські дії — злочини проти людства.

За словами Хана, Ізраїль вчиняв ці дії, щоб ліквідувати угруповання ХАМАС, повернути заручників, яких ХАМАС викрав, і "колективно покарати цивільне населення сектору Гази, яке вони сприймали як загрозу".

Трьох посадовців ХАМАСу: лідера угруповання в секторі Гази Ях’ю Сінвара, керівника військового крила ХАМАСу Мохаммеда Діаба Ібрагіма Аль-Масрі та керівника політбюро угруповання Ісмаїла Ханієха — звинувачують, зокрема, в:

→ захопленні заручників;

→ зґвалтуванні та інших актах сексуального насильства;

→ катуванні;

→ жорстокому поводженні з полоненими;

→ посяганні на особисту гідність.

За даними офісу генерального прокурора МКС, три посадовці ХАМАСу несуть кримінальну відповідальність за вбивство сотень ізраїльських цивільних під час нападів, які здійснило угруповання, та захопленні щонайменше 245 заручників.

30 квітня повідомлялося, що США та їх союзники стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт ізраїльських чиновників саме тоді, коли країна наближається до угоди про припинення вогню з ХАМАСом, що потенційно може поставити під загрозу її дію.