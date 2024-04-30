Гаага, ймовірно, готує ордери на арешт ізраїльських чиновників. У США не підтримують – Bloomberg

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

США та їх союзники стурбовані тим, що Міжнародний кримінальний суд може видати ордери на арешт ізраїльських чиновників саме тоді, коли країна наближається до угоди про припинення вогню з ХАМАС, що потенційно може поставити під загрозу її дію. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на ознайомлених співрозмовників.

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Співрозмовники видання зазначили, в США побоюються, що Ізраїль може відмовитися від перемир’я, якщо МКС видасть ордери. Вони стверджують, що країни G7 розпочали тихі дипломатичні зусилля, щоб донести це повідомлення до суду в Гаазі.

Зокрема, видання зазначило, що 29 квітня речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила, що США "дуже чітко висловилися щодо розслідування МКС" й не підтримують його.

"Ми не віримо, що вони мають юрисдикцію", — наголосила вона.

Співрозмовник видання зазначив, що потенційні ордери на арешт стали серйозною проблемою для Ізраїлю, і країна обговорює це з міжнародними партнерами. За словами іншого, прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу попросив президента США Джо Байдена про допомогу під час розмови в неділю.

29 квітня газета The New York Times повідомила, що ізраїльські офіційні особи дедалі більше вірять, що МКС готується видати ордери на арешт високопоставлених урядовців за звинуваченнями у конфлікті з ХАМАС, йдеться, зокрема, про Нетаньягу. Також суд нібито розглядає ордери на арешт лідерів ХАМАС.