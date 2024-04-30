Гаага, вероятно, готовит ордера на арест израильских деятелей: США против – Bloomberg

Премьер-министр Израиля Биньямиин Нетаньяху (Фото: EPA)

США и их союзники обеспокоены тем, что Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских чиновников именно тогда, когда страна приближается к соглашению о прекращении огня с ХАМАС, что потенциально может поставить под угрозу его действие. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

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Собеседники издания отметили, в США опасаются, что Израиль может отказаться от перемирия, если МУС выдаст ордера. Они утверждают, что страны G7 начали тихие дипломатические усилия, чтобы донести это сообщение в суд в Гааге.

В частности, издание отметило, что 29 апреля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США "очень четко высказались относительно расследования МУС" и не поддерживают его.

"Мы не верим, что они имеют юрисдикцию", – подчеркнула она.

Собеседник издания отметил, что потенциальные ордера на арест стали серьезной проблемой для Израиля и страна обсуждает это с международными партнерами. По словам другого, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена о помощи во время разговора в воскресенье.

29 апреля газета The New York Times сообщила, что израильские официальные лица все больше верят, что МУС готовится выдать ордера на арест высокопоставленных чиновников по обвинениям в конфликте с ХАМАС, речь идет, в том числе, о Нетаньяху. Также суд якобы рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАС.