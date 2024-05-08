США призупинили постачання бомб Ізраїлю через наступ на місто Рафах
Сполучені Штати Америки призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази. Про це з посиланням на високопоставлене американське джерело першим повідомило агентство Associated Press, інформацію підтвердили інші засоби масової інформації, наприклад, Bloomberg.
Ізраїль повинен був отримати близько 3500 авіабомб: 1800 штук 900-кілограмових бомб та 1700 штук 225-кілограмових бомб.
У США бояться, що ізраїльська армія використає їх для ударів по густонаселеному місту, де перебувають понад мільйон мирних жителів.
Чутки про призупинення частини військової допомоги з'явилися кілька днів тому з ізраїльських джерел, тепер їх підтвердили у США.
Минулого тижня у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден попередив, що подальша військова допомога з боку США залежатиме від того, як Ізраїль буде ставитися до цивільних.
"Ізраїль має право та обов'язок захищатися, і ми збираємося допомагати їм у цьому. Водночас вони мають право та обов'язок бути обережним щодо жертв серед цивільного населення та отримання ним гуманітарної допомоги", – сказала у вівторок речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
- Рафах — останнє місто на півдні сектора Гази, яке Ізраїль поки що не взяв під свій контроль. Влада Ізраїлю кілька місяців наполягала на проведенні військової операції в Рафаху. Вона вважає, що це потрібно для повного знищення керівництва ХАМАС. Але США неодноразово висловлювали невдоволення планами провести цю операцію через велику кількість цивільного населення у місті.