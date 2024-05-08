США призупинили постачання бомб Ізраїлю через наступ на місто Рафах
Фото: EPA / HAITHAM IMAD

Сполучені Штати Америки призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази. Про це з посиланням на високопоставлене американське джерело першим повідомило агентство Associated Press, інформацію підтвердили інші засоби масової інформації, наприклад, Bloomberg.

Ізраїль повинен був отримати близько 3500 авіабомб: 1800 штук 900-кілограмових бомб та 1700 штук 225-кілограмових бомб.

У США бояться, що ізраїльська армія використає їх для ударів по густонаселеному місту, де перебувають понад мільйон мирних жителів.

Чутки про призупинення частини військової допомоги з'явилися кілька днів тому з ізраїльських джерел, тепер їх підтвердили у США.

Минулого тижня у розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден попередив, що подальша військова допомога з боку США залежатиме від того, як Ізраїль буде ставитися до цивільних.

"Ізраїль має право та обов'язок захищатися, і ми збираємося допомагати їм у цьому. Водночас вони мають право та обов'язок бути обережним щодо жертв серед цивільного населення та отримання ним гуманітарної допомоги", – сказала у вівторок речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

  • Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили до полону бойовиків.
  • Рафах — останнє місто на півдні сектора Гази, яке Ізраїль поки що не взяв під свій контроль. Влада Ізраїлю кілька місяців наполягала на проведенні військової операції в Рафаху. Вона вважає, що це потрібно для повного знищення керівництва ХАМАС. Але США неодноразово висловлювали невдоволення планами провести цю операцію через велику кількість цивільного населення у місті.
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