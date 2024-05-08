США приостановили поставки бомб Израилю из-за наступления на город Рафах
Соединенные Штаты Америки приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа. Об этом со ссылкой на высокопоставленный американский источник первым сообщило агентство Associated Press, информацию подтвердили другие средства массовой информации, например, Bloomberg.
Израиль должен был получить около 3500 авиабомб: 1800 штук 900-килограммовых бомб и 1700 штук 225-килограммовых бомб.
В США опасаются, что израильская армия использует их для ударов по густонаселенному городу, где находятся более миллиона мирных жителей.
Слухи о приостановке части военной помощи появились несколько дней назад из израильских источников, теперь их подтвердили в США.
На прошлой неделе в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден предупредил, что дальнейшая военная помощь со стороны США будет зависеть от того, как Израиль будет относиться к гражданским.
"Израиль имеет право и обязанность защищаться, и мы собираемся помогать им в этом. В то же время они имеют право и обязанность быть осторожными в отношении жертв среди гражданского населения и получения им гуманитарной помощи", — сказала во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан- Пьер.
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда были убиты около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.
- Рафах — последний город на юге сектора Газа, который пока Израиль не взял под свой контроль. Власти Израиля несколько месяцев настаивали на проведении военной операции в Рафахе. Они считают, что это необходимо для полного уничтожения руководства ХАМАС. Но США неоднократно выражали недовольство планами провести эту операцию из-за большого количества гражданского населения в городе.