США впервые за семь месяцев приостановили поставки боеприпасов в Израиль – Axios

ЦАХАЛ (Фото - ЕРА)

На минувшей неделе администрация президента США Джо Байдена приостановила поставки американских боеприпасов в Израиль. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.

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В издании отметили, что впервые после нападения ХАМАС 7 октября США остановили поставки оружия, предназначенного для израильских военных.

Инцидент вызвал серьезную обеспокоенность в израильском правительстве, чиновники пытаются понять, почему груз был задержан, заявили собеседники журналистов.

Белый дом отказался от комментариев на этот счет.

В Axios подчеркнули, что это происходит на фоне того, что администрация Байдена очень озабочена намерениями Израиля вторгнуться в город Рафах на юге Газы, где нашли убежище более 1 млн перемещенных палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние дни обнародовал несколько заявлений о том, что намерен отдать приказ о вторжении в Рафах независимо от того, достигнут ли Израиль и ХАМАС соглашения об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.

В прошлую среду госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Израиль и имел "жесткий" разговор с Нетаньяху о возможной израильской операции в Рафахе, сообщили журналистам два собеседника, проинформированные о встрече.

Блинкен сказал Нетаньяху, что "большая военная операция" в Рафахе приведет к публичному выступлению США против нее и негативно повлияет на американо-израильские отношения.

Днем позже представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что израильские лидеры понимают, что Байден "искренен", когда говорит о возможности изменений в политике США насчет войны в Газе, "если они продолжат какую-то наземную операцию в Рафахе без учета беженцев".

7 октября 2023 года началось наземное вторжение террористов ХАМАС в южные районы Израиля. Одновременно наносились ракетные удары. С тех пор продолжаются боевые действия.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС.

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