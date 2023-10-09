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Министр обороны Израиля приказал осадить Газу: Воюем с животными, там не будет еды и света

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 13:07
Министр обороны Израиля приказал осадить Газу: Воюем с животными, там не будет еды и света - Фото
Йоав Галлант (Фото: EPA/YANNIS KOLESIDIS)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Об этом он сказал после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛа в Беэр-Шеве, цитирует его Times of Israel.

По его словам, он приказал "полностью осадить" сектор Газа для борьбы с террористами ХАМАС. 

"Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", — заявил Галлант.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о том, что выбила террористов из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

За двое суток было мобилизовано 300 000 резервистов. 

Президент Владимир Зеленский намекнул, что за атакой на Израиль может стоять Иран.

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Дмитрий Гриниченко
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ЦахалИзраильвойнасектор газахамасЙоав Галлант
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