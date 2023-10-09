Министр обороны Израиля приказал осадить Газу: Воюем с животными, там не будет еды и света
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Об этом он сказал после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛа в Беэр-Шеве, цитирует его Times of Israel.
По его словам, он приказал "полностью осадить" сектор Газа для борьбы с террористами ХАМАС.
"Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", — заявил Галлант.
Ранее армия обороны Израиля сообщила о том, что выбила террористов из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.
За двое суток было мобилизовано 300 000 резервистов.
Президент Владимир Зеленский намекнул, что за атакой на Израиль может стоять Иран.
- С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.
- Правительство официально объявило о состоянии войны.
- 8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.
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