Министр обороны Израиля приказал осадить Газу: Воюем с животными, там не будет еды и света

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что отдал приказ полностью заблокировать сектор Газа. Об этом он сказал после оценки, проведенной Южным командованием ЦАХАЛа в Беэр-Шеве, цитирует его Times of Israel.

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По его словам, он приказал "полностью осадить" сектор Газа для борьбы с террористами ХАМАС.

"Там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, все закрыто. Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", — заявил Галлант.

Ранее армия обороны Израиля сообщила о том, что выбила террористов из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль.

За двое суток было мобилизовано 300 000 резервистов.

Президент Владимир Зеленский намекнул, что за атакой на Израиль может стоять Иран.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.

Правительство официально объявило о состоянии войны.

8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.

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