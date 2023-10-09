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Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов. Террористы ХАМАС выбиты из всех городов

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 11:50
Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов. Террористы ХАМАС выбиты из всех городов - Фото
Израильские солдаты (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль. Об этом сообщил главный спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.

По его словам, случаи боевых столкновений с террористами за последние несколько часов были единичными, а в настоящее время ни в одном из городов нет боевых действий. 

"Вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы. Нарушения пограничного барьера в секторе Газа будут физически охраняться танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками", — сказал Хагари.

Он отметил, что армия Израиля эвакуировала население 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию остальных в ближайший день. 

Военный заявил, что с 7 октября по Израилю было выпущено около 4400 ракет.

"ЦАХАЛ никогда не мобилизовал так быстро столько резервистов — 300 000 солдат  за 48 часов", — заявил спикер ЦАХАЛ.

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Дмитрий Гриниченко
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