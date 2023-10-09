Израиль мобилизовал 300 000 солдат за 48 часов. Террористы ХАМАС выбиты из всех городов
Армия обороны Израиля выбила террористов ХАМАС из всех городов на границе с сектором Газа и вернула контроль. Об этом сообщил главный спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Times of Israel.
"Вполне возможно, что в этом районе все еще есть террористы. Нарушения пограничного барьера в секторе Газа будут физически охраняться танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками", — сказал Хагари.
Он отметил, что армия Израиля эвакуировала население 15 из 24 городов на границе и продолжит эвакуацию остальных в ближайший день.
Военный заявил, что с 7 октября по Израилю было выпущено около 4400 ракет.
"ЦАХАЛ никогда не мобилизовал так быстро столько резервистов — 300 000 солдат за 48 часов", — заявил спикер ЦАХАЛ.
- С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение.
- Правительство официально объявило о состоянии войны.
- 8 октября стало известно, что среди заложников, которых террористы ХАМАС смогли захватить во время нападения на территорию Израиля, были граждане США.
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