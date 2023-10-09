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Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин. Терористи ХАМАС вибиті з усіх міст

Этот материал также доступен на русском
09.10.2023, 11:50
Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин. Терористи ХАМАС вибиті з усіх міст - Фото
Ізраїльські солдати (Фото: EPA/ATEF SAFADI)

Армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази та повернула контроль. Про це повідомив головний речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі, передає Times of Israel.

За його словами, випадки бойових зіткнень із терористами за останні кілька годин були поодинокими, а нині в жодному з міст немає бойових дій.

"Цілком можливо, що в цьому районі все ще є терористи. Порушення прикордонного бар'єра в секторі Гази фізично охоронятимуться танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами та безпілотниками", – сказав Хагарі.

Він зазначив, що армія Ізраїлю евакуювала населення 15 з 24 міст на кордоні та продовжить евакуацію решти найближчого дня.

Військовий заявив, що з 7 жовтня по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.

"ЦАХАЛ ніколи не мобілізував так швидко стільки резервістів – 300 000 солдатів за 48 годин", – заявив речник ЦАХАЛ.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльсектор ГазаХАМАСЦАХАЛ
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