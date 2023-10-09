Ізраїль мобілізував 300 000 солдатів за 48 годин. Терористи ХАМАС вибиті з усіх міст

Армія оборони Ізраїлю вибила терористів ХАМАС з усіх міст на кордоні із сектором Гази та повернула контроль. Про це повідомив головний речник ЦАХАЛ контрадмірал Даніель Хагарі, передає Times of Israel.

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За його словами, випадки бойових зіткнень із терористами за останні кілька годин були поодинокими, а нині в жодному з міст немає бойових дій.

"Цілком можливо, що в цьому районі все ще є терористи. Порушення прикордонного бар'єра в секторі Гази фізично охоронятимуться танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами та безпілотниками", – сказав Хагарі.

Він зазначив, що армія Ізраїлю евакуювала населення 15 з 24 міст на кордоні та продовжить евакуацію решти найближчого дня.

Військовий заявив, що з 7 жовтня по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.

"ЦАХАЛ ніколи не мобілізував так швидко стільки резервістів – 300 000 солдатів за 48 годин", – заявив речник ЦАХАЛ.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило у країні надзвичайний стан.

Уряд офіційно оголосив про стан війни.

8 жовтня стало відомо, що серед заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США.

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