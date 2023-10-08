Серед заручників, яких захопили в Ізраїлі терористи ХАМАС, є громадяни США – CNN

Серед "десятків" заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США. Про це міністр уряду Ізраїлю повідомив CNN.

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Серед заручників, яких терористи ХАМАС утримують у секторі Гази, є і громадяни США, сказав міністр Ізраїлю зі стратегічних питань Рон Дермер.

Він не зміг назвати точну кількість заручників із громадянством США.

За словами міністра, серед заручників у Газі є жінки, діти та люди похилого віку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Держдепартамент "безперервно працює" над перевіркою повідомлень про американців, які зникли безвісти або загинули в Ізраїлі після терористичних ударів ХАМАСу.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан, уряд офіційно оголосив стан війни.

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