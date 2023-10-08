Серед заручників, яких захопили в Ізраїлі терористи ХАМАС, є громадяни США – CNN
Серед "десятків" заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США. Про це міністр уряду Ізраїлю повідомив CNN.
Серед заручників, яких терористи ХАМАС утримують у секторі Гази, є і громадяни США, сказав міністр Ізраїлю зі стратегічних питань Рон Дермер.
Він не зміг назвати точну кількість заручників із громадянством США.
За словами міністра, серед заручників у Газі є жінки, діти та люди похилого віку.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Держдепартамент "безперервно працює" над перевіркою повідомлень про американців, які зникли безвісти або загинули в Ізраїлі після терористичних ударів ХАМАСу.
- 7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази.
- Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.
- З вечора 7 жовтня МВС Ізраїлю запровадило в країні надзвичайний стан, уряд офіційно оголосив стан війни.
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