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Серед заручників, яких захопили в Ізраїлі терористи ХАМАС, є громадяни США – CNN

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 19:46
Серед заручників, яких захопили в Ізраїлі терористи ХАМАС, є громадяни США – CNN - Фото
Рон Дермер (Фото - EPA)

Серед "десятків" заручників, яких терористи ХАМАС змогли захопити під час нападу на територію Ізраїлю, були громадяни США. Про це міністр уряду Ізраїлю повідомив CNN.

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Серед заручників, яких терористи ХАМАС утримують у секторі Гази, є і громадяни США, сказав міністр Ізраїлю зі стратегічних питань Рон Дермер.

Він не зміг назвати точну кількість заручників із громадянством США.

За словами міністра, серед заручників у Газі є жінки, діти та люди похилого віку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Держдепартамент "безперервно працює" над перевіркою повідомлень про американців, які зникли безвісти або загинули в Ізраїлі після терористичних ударів ХАМАСу.

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Сергій Бережний
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