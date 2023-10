Терористи ХАМАС напали на музичний фестиваль, є загиблі, багатьох не можуть знайти

Під час терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль під вогнем опинився фестиваль електронної музики Nature Party біля міста Офакім поблизу кордону із сектором Гази. За непідтвердженими даними, там загинули десятки людей, повідомляє The Times of Israel.

Як пише видання зі слів очевидців, по учасниках фестивалю, який проходив на відкритому просторі в пустелі, відкрили вогонь зі стрілецької зброї невдовзі після того, як ХАМАС розпочав ракетну атаку зранку 7 жовтня.

Люди намагалися втекти, більшість пішки, деякі на автомобілях. За свідченнями, терористи продовжували обстрілювати машини та тих, хто тікав.

Точна кількість загиблих та поранених невідома. Надходять офіційно не підтверджені повідомлення про "десятки тіл", які виявлені на місці проведення фестивалю, і що серед загиблих відомий ізраїльський футболіст марокканського походження Ліор Асулін.

Israeli Sources report that at least 250 Bodies have been Located just at the Festival Site in the South of the Country alone.