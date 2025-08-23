Український пілот МіГ-29 загинув під час заходу на посадку після бойового вильоту
Уночі 23 серпня загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За їх даними, трагедія сталась під час того, як захисник заходив на посадку після бойового завдання.
"Причини та обставини катастрофи встановлюються. Висловлюємо співчуття рідним та близьким...", – написали військові.
Полеглий захисник мав звання майора Повітряних сил ЗСУ, народився у 1979 році.
Інших деталей у війську не оголошують.
- 22 липня на Волині сталась авіакатастрофа військового літака французького виробництва Mirage-2000 – пілоту вдалося вчасно катапультуватися, проводиться розслідування. Це перший публічно відомий випадок втрати Україною такого повітряного судна.
