Загиблий льотчик Бондарь воював у бригаді "Привид Києва"
Загиблий 23 серпня військовий льотчик майор Сергій Бондарь воював у 40 бригаді тактичної авіації "Привид Києва" і був заступником командира ескадрильї. Про це повідомили у підрозділі полеглого захисника.
Військовий народився у 1979 році в місті Кропивницький, де мешкав разом з дружиною, сином і донькою.
У 2000-му успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних сил ЗСУ. Як зауважують у бригаді, чоловік "все своє життя" присвятив авіації, викладав у Національному авіаційному університеті.
"З початком повномасштабної агресії Росії, не вагаючись, повернувся до військової служби, став на захист неба – у 40 бригаді. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МіГ-29", – розповіли в підрозділі.
Саме на винищувачах МіГ-29 Бондарь виконував щоденну бойову роботу – знищував повітряні цілі росіян та завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту, зазначають військові.
Про загибель військового вранці 23 серпня повідомили Повітряні сили ЗСУ: трагедія сталася під час того, як захисник заходив на посадку після бойового завдання. Причини й обставини катастрофи встановлюються.
"Привид Києва" – сукупний образ захисників з 40 бригади, який з'явився під час оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му. На День Незалежності у 2024 році президент Зеленський присвоїв таку почесну назву цьому підрозділу.
- 22 липня на Волині сталась авіакатастрофа військового літака французького виробництва Mirage-2000 – пілоту вдалося вчасно катапультуватися, проводиться розслідування. Це перший публічно відомий випадок втрати Україною такого повітряного судна.
