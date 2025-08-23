Загиблий льотчик Бондарь воював у бригаді "Привид Києва"

Захисник виконував щоденну бойову роботу на МіГ-29 – знищував повітряні цілі та завдавав ударів по окупантах на різних ділянках фронту

Фото: Facebook / 40 бригада тактичної авіації “Привид Києва”

Загиблий 23 серпня військовий льотчик майор Сергій Бондарь воював у 40 бригаді тактичної авіації "Привид Києва" і був заступником командира ескадрильї. Про це повідомили у підрозділі полеглого захисника.

Військовий народився у 1979 році в місті Кропивницький, де мешкав разом з дружиною, сином і донькою.

У 2000-му успішно закінчив Харківський інститут Військово-Повітряних сил ЗСУ. Як зауважують у бригаді, чоловік "все своє життя" присвятив авіації, викладав у Національному авіаційному університеті.

Фото: Facebook / 40 бригада

"З початком повномасштабної агресії Росії, не вагаючись, повернувся до військової служби, став на захист неба – у 40 бригаді. Відновив льотні навички на літаках Л-39 та МіГ-29", – розповіли в підрозділі.

Саме на винищувачах МіГ-29 Бондарь виконував щоденну бойову роботу – знищував повітряні цілі росіян та завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, їх штабах і скупченню техніки на різних напрямках фронту, зазначають військові.

Фото: Facebook / 40 бригада

Про загибель військового вранці 23 серпня повідомили Повітряні сили ЗСУ: трагедія сталася під час того, як захисник заходив на посадку після бойового завдання. Причини й обставини катастрофи встановлюються.

ДОВІДКА Одна ескадрилья налічує від 12 до 24 літаків.



"Привид Києва" – Одна ескадрилья налічує від 12 до 24 літаків."Привид Києва" – сукупний образ захисників з 40 бригади, який з'явився під час оборони Києва на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022-му. На День Незалежності у 2024 році президент Зеленський присвоїв таку почесну назву цьому підрозділу.