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Террористы ХАМАС напали на музыкальный фестиваль, есть погибшие, многих не могут найти

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2023, 17:51
Террористы ХАМАС напали на музыкальный фестиваль, есть погибшие, многих не могут найти - Фото
Машины скорой помощи для эвакуации раненых после нападения ХАМАС (Фото - EPA)

Во время террористической атаки ХАМАС на Израиль под огнем оказался фестиваль электронной музыки Nature Party возле города Офаким вблизи границы с сектором Газа. По неподтвержденным данным, там погибли десятки людей, сообщает The Times of Israel.   

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Как пишет издание со слов очевидцев, по участникам фестиваля, который проходил на открытом пространстве в пустыне, открыли огонь из стрелкового оружия вскоре после того, как ХАМАС начал ракетную атаку утром 7 октября. 

Люди пытались убежать, большая часть пешком, некоторые на автомобилях. По свидетельствам, террористы продолжали обстреливать машины и убегающих.   

Точное количество погибших и раненых неизвестно. Поступают официально не подтвержденные сообщения о "десятках тел", которые обнаружены на месте проведения фестиваля, и что среди погибших известный израильский футболист марокканского происхождения Лиор Асулин.

Как считается, в районе могут прятаться спасшиеся и раненые, Силы обороны и полиция Израиля ведут их поиск и перекрыли опасную зону для въезда гражданских. 

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Сергей Бережной
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