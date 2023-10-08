Террористы ХАМАС напали на музыкальный фестиваль, есть погибшие, многих не могут найти

Во время террористической атаки ХАМАС на Израиль под огнем оказался фестиваль электронной музыки Nature Party возле города Офаким вблизи границы с сектором Газа. По неподтвержденным данным, там погибли десятки людей, сообщает The Times of Israel.

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Как пишет издание со слов очевидцев, по участникам фестиваля, который проходил на открытом пространстве в пустыне, открыли огонь из стрелкового оружия вскоре после того, как ХАМАС начал ракетную атаку утром 7 октября.

Люди пытались убежать, большая часть пешком, некоторые на автомобилях. По свидетельствам, террористы продолжали обстреливать машины и убегающих.

Точное количество погибших и раненых неизвестно. Поступают официально не подтвержденные сообщения о "десятках тел", которые обнаружены на месте проведения фестиваля, и что среди погибших известный израильский футболист марокканского происхождения Лиор Асулин.

Israeli Sources report that at least 250 Bodies have been Located just at the Festival Site in the South of the Country alone. — OSINTdefender (@sentdefender) October 8, 2023

Как считается, в районе могут прятаться спасшиеся и раненые, Силы обороны и полиция Израиля ведут их поиск и перекрыли опасную зону для въезда гражданских.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

С вечера 7 октября МВД Израиля ввело в стране чрезвычайное положение, правительство официально объявило состояние войны.

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