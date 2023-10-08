Нетаньяху: Израиль вступает в долгую и сложную войну. Мы будем наступать без передышек

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "вступает в долгую и сложную войну". Об этом он написал в социальной сети X (Twitter).

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По его словам, война была "навязана" Израилю атакой террористов ХАМАС.

Он отметил, что ЦАХАЛ завершает первый этап уничтожения большей части сил террористов, которые прорвались на территорию Израиля.

"В то же время мы начали наступательное построение, и оно будет продолжаться без оговорок и без передышек – до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", — заявил Нетаньяху.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны, начата зачистка террористов. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.

ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат. Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили здание лидера ХАМАСа в секторе Газа.

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