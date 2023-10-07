Вечером 7 октября палестинское исламистское движение ХАМАС заявило о запуске еще 150 ракет в сторону Тель-Авива, передает newsru.co.il. В сети публикуют видео ракетной атаки.

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По данным издания, в 19:59 сработали сирены в Холоне, Бат-Яме, Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе, Реховоте, а также в районе Пальмахим. Была слышна серия взрывов, работает израильская система противоракетной обороны "Железный купол".

Позже сирены прозвучали в районе Герцлии и Кфар-Шмарьягу, а также в Раанане и других населенных пунктах центра страны.

ХАМАС заявил, что выпустил 150 ракет в ответ на разрушение "Палестинской башни" в сектора Газа.

Судя по видео, в Тель-Авиве есть попадание в жилой дом:

Times of Israel пишет, что число погибших в результате атаки ХАМАС возросло до более 200 человек, раненых – по меньшей мере 1100.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться. С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение. Также Израиль лишил электричества сектор Газа.

ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат.

Палестинские СМИ пишут, что израильские силы якобы разбомбили дом лидера ХАМАСа в секторе Газа.

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