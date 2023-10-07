Увечері 7 жовтня палестинський ісламістський рух ХАМАС заявив про запуск ще 150 ракет у бік Тель-Авіва, передає newsru.co.il. У мережі публікують відео ракетної атаки.

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За даними видання, о 19:59 спрацювали сирени у Холоні, Бат-Ямі, Тель-Авіві, Рішон-ле-Ціоні, Реховоті, а також у районі Пальмахім. Було чути серію вибухів, працює ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол".

Пізніше сирени пролунали у районі Герцлії та Кфар-Шмар'ягу, а також у Раанані та інших населених пунктах у центрі країни.

ХАМАС заявив, що випустив 150 ракет у відповідь на руйнування "Палестинської вежі" у секторі Газа.

Судячи з відео, у Тель-Авіві є влучання у житловий будинок:

Times of Israel пише, що кількість загиблих внаслідок атаки ХАМАС зросла до понад 200 осіб, поранених – щонайменше 1100.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон разом із потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Газа.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розпочала операцію "Залізні мечі" у відповідь.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни та розпочато зачищення поселень на півдні, куди бойовикам вдалося прорватися. З вечора у всьому Ізраїлі запроваджено надзвичайний стан. Також Ізраїль позбавив електрики сектор Газа.

ХАМАС заявив, що вбив і захопив у полон "безліч" ізраїльських солдатів.

Палестинські ЗМІ пишуть, що ізраїльські сили нібито розбомбили будинок лідера ХАМАСу у секторі Газа.

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