Израиль лишил электричества Сектор Газа, СМИ пишут о разбомбленном доме лидера ХАМАСа

Израиль прекращает подачу электричества в Сектор Газа, а палестинские СМИ пишут, что израильские Военно-воздушные силы якобы разбомбили дом Яхьи Синвара, главы группировки ХАМАС в Секторе Газа.

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Министр энергетики Исраэль Кац сообщил в X, что подписал указ о прекращении подачи электроэнергии в Сектор Газа.

"Что было, того не будет", – написал он.

Как передает The times of Israel, палестинские СМИ сообщили, что израильские ВВС разбомбили дом главы ХАМАС Яхьи Синвара в Секторе Газа. Однако никакой дополнительной информации об ударе и подтверждения со стороны Израиля нет.

По сообщениям израильских СМИ, ЦАХАЛ восстановил контроль над военной базой Реим на юге Израиля, куда проникли террористы ХАМАС.

По данным медицинских служб, суммарное число погибших возросло до более 150 человек, ранены еще 1104 человека, в том числе террористы ХАМАС.

7 октября 2023 года палестинское исламистское движение ХАМАС совершило самую большую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу вместе с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию "Железные мечи" в ответ.

Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и начата зачистка поселений на юге, куда боевикам удалось прорваться.

С вечера по всему Израилю введено чрезвычайное положение.

ХАМАС заявил, что убил и захватил в плен "множество" израильских солдат.

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