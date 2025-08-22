У МЗС Китаю відреагували на заяву Зеленського про те, що Пекін не може бути гарантом безпеки

Мао Нін (Фото: Jessica Lee/EPA)

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін "завжди займав об'єктивну й справедливу позицію та завжди був чесним і неупередженим" у питанні війни Росії проти України. Так речниця МЗС КНР Мао Нін відреагувала на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Пекін не може бути гарантом безпеки для України.

"Китай завжди займав об'єктивну й справедливу позицію та завжди був чесним і неупередженим щодо української кризи [так у Китаї традиційно називають війну РФ проти України], що є очевидним для всіх. Важливо прагнути спільної, всеосяжної, кооперативної та сталої безпеки й сприяти політичному врегулюванню української кризи", – сказала речниця.

Вона додала, що Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямку.

Днями міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія згодна з тим, що гарантії безпеки України повинні на рівній основі забезпечувати США, Велика Британія, Франція і Китай.

Водночас Зеленський не бачить Китай серед гарантів безпеки для України. За його словами, країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

Наприкінці травня Служба зовнішньої розвідки повідомила, що КНР постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти на 20 військових заводів РФ.

Улітку Україна запровадила санкції проти китайських компаній, чиї деталі знайшли у "шахедах" після російської атаки у липні.