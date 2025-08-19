ГУР: Завдяки китайським компаніям Росія виготовляє дефіцитну спецхімію для військової промисловості

Завдяки співробітництву з китайськими компаніями Росія виготовляє дефіцитну спецхімію, щоб виробляти вибухові речовини для своєї військової промисловості, повідомило у відповідь на запит LIGA.net Головне управління розвідки.

"Завдяки цьому співробітництву [із компаніями з Китаю], країна-агресор виготовляє дефіцитну продукцію спеціальної хімії для виробництва вибухових речовин і верстати з числовим програмним управлінням для підприємств російського військово-промислового комплексу", – розповіли у відомстві.

Також, зауважили в ГУР, китайські підприємства постачають близько 90% електронної компонентної бази, а також окремі комплектувальні вироби, які Москва використовує у виробництві озброєння та військової техніки.

Ця інформація показує, що наразі відсоток китайської мікроелектроніки, що допомагає окупантам, такий же, як і майже рік тому: у вересні 2024-го року такі ж дані про 90% озвучував тодішній державний секретар США Ентоні Блінкен своєму китайському колезі Ван Ї.

Також у воєнній розвідці розповіли, що у II кварталі 2025 року (квітень, травень, і червень) Росія наростила на 10% імпорт китайських верстатів, які також використовуються підприємствами оборонки країни-агресора.

Окрім цього, ГУР повідомило LIGA.net, що держава Китайська Народна Республіка сприяє виробництву ударних дронів типу "Гарпія-А1" у Росії.