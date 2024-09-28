Блінкен на зустрічі з Ван Ї розкритикував Китай: Розмови про мир в Україні не мають сенсу

Держсекретар США нагадав, що близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які Росія імпортує, постачаються з Китаю та Гонконгу

Ентоні Блінкен (Фото: ЕРА)

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з головним дипломатом Китаю Ван Ї 27 вересня висловив серйозну стурбованість Вашингтона щодо підтримки Китаєм оборонного сектору Росії. Він також зазначив, що заяви Пекіна про мирне врегулювання в Україні не відповідають дійсності, передає Reuters.

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Під час зустрічі з китайським представником на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Блінкен підкреслив, що близько 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які Росія імпортує, постачаються з Китаю та Гонконгу. Це, за його словами, сприяє виробництву зброї, необхідної Москві для продовження війни.

"Тож коли Пекін каже, що, з одного боку, він хоче миру, хоче побачити кінець конфлікту, але, з іншого боку, дозволяє своїм компаніям робити дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, це не має сенсу", – заявив посадовець.

Він зазначив, що дії китайських компаній суперечать заявам Пекіна про бажання миру, оскільки їх підтримка фактично допомагає Росії продовжувати агресію.

Держсекретар США також висловив стурбованість з приводу "небезпечних і дестабілізаційних дій" Китаю в Південнокитайському морі та обговорив необхідність покращення зв'язку між військовими США та Китаю.

Вчора, 27 вересня, стало відомо, що Китай разом з іншими країнами Глобального Півдня створюють платформу "Друзі миру", яка буде спрямована на врегулювання війни в Україні. Угорщина вже заявила, що доєднається.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

12 вересня Зеленський назвав "бразильсько-китайський мирний план" деструктивною ініціативою.

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