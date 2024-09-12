"Це деструктивно". Зеленський відреагував на китайсько-бразильський "мирний план"

Володимир Зеленський назвав ініціативу Китаю та Бразилії політичною заявою, яка не обговорювалася з Україною

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський розкритикував ініціативу Бразилії та Китаю щодо врегулювання війни в Україні, назвавши її деструктивною. Таку думку глава держави висловив у інтерв’ю бразильському каналу Metrópoles.

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Зеленський згадав зустріч з президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою і висловив сподівання, що той його зрозумів.

"Я був дуже відкритий з ним. Я хотів побачити в його досвіді розуміння того, що відбувається, а не просто політичне примирення", – додав він.

Президент відкинув пропозицію сісти за стіл переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Він [Путін] повинен робити кроки, показувати, що він хоче закінчення війни. Не можна казати просто, що ми повинні робити кроки один одному на зустріч. Що за "один одному"? Він зайшов, убив людей, захопив територію, а тепер Лула каже, давайте хай вони поговорять", – сказав глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що якби Лула підтримував Україну, то він би допоміг зупинити війну, адже Бразилія має великий вплив у світі.

"У нас війна з Росією. Ви підтримуєте війну, або не підтримуєте війну. Якщо не підтримуєте, то допоможіть нам зупинити Росію. Який компроміс? Просто віддати свою землю, забути, що вони вбивають наших людей? В чому компроміс? Це просто неприйнятні речі. Забути вбивства, забути все. Тому я вважаю, що це деструктивно", – заявив президент.

За словами глави держави, китайсько-бразильська пропозиція це також деструктивно.

"Це просто політична заява. Я казав Лулі, ми передавали китайській стороні: давайте разом сідати, давайте разом розмовляти. Ви нам не вороги й ми вам не вороги. До чого ви раптом вирішили, що ви маєте приймати сторону Росії, або бути десь посередині. Чому ви повинні бути десь посередині? Що це за погляд? Посередині чого?" – заявив він.

Президент додав, що Бразилія та Китай мають зупинити росіян і продемонструвати, що вони сильні країни. Водночас він поставив питання, як можна щось пропонувати, не спитавши думки в української сторони.

"Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули цю ініціативу і кажете – "давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності, це точно без поваги до України, точно без поваги до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія", – наголосив Зеленський.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

2 серпня спецпредставник Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що новий китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу.

29 серпня посол Мельник заявив, що Бразилія не попереджала Україну, що разом з Китаєм збирається презентувати "мирний план".

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