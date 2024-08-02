Пекін каже, що китайсько-бразильський "мирний план" сподобався 110 країнам світу

Китай наголосив, що готовий і надалі посилювати координацію з Бразилією для завершення війни РФ проти України

Прапор Китаю (Фото: ЕРА)

На так званий китайсько-бразильський мирний план щодо України "позитивно відреагували" 110 країн світу. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ Китаю після поїздки спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії.

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"Китай і Бразилія спільно оприлюднили "консенсус з шести пунктів" щодо сприяння політичному вирішенню української кризи, на який позитивно відреагували понад 110 країн", – йдеться у повідомленні.

Китайське дипломатичне відомство наголосило, що Пекін готовий і надалі посилювати комунікацію та координацію з Бразилією "для спільного просування остаточного політичного розв'язання української кризи".

На початку травня Лі Хуей здійснив низку візитів до країн Глобального Півдня. Внаслідок цих поїздок Китай розробив новий "мирний план", що складається з шести пунктів. Йдеться про:

→ Дотримання "трьох принципів" для зниження напруги: припинення бойових дій, недопущення ескалації конфлікту та його розширення на нові території.



→ Визнання того, що діалог і переговори є єдиним можливим способом вирішення кризи.



→ Уникнення нападів на цивільних осіб і об'єкти, захист жінок, дітей та інших жертв конфлікту, а також повага до основних прав військовополонених.



→ Запобігання використанню ядерної, біологічної й хімічної зброї, стримування поширення ядерної зброї та уникнення ядерних криз.



→ Протидія збройним нападам на мирні ядерні об'єкти.



→ Спільна підтримка міжнародної співпраці у сферах енергетики, фінансів, торгівлі зерном, транспорту тощо.



→ Забезпечення безпеки ключової інфраструктури, такої як нафтогазопроводи, енергетичні об'єкти та підводні оптичні кабелі, а також стабільності глобальної системи постачання.

Китай відмовився поїхати на перший Глобальний саміт миру. 3 червня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Пекін завжди підтримує зусилля до мирного врегулювання війни, але без Росії не поїде на Саміт миру.

Очільник дипломатії КНР Ван I повідомив, що їхній власний "мирний план" нібито підтримали вже 26 держав світу, українське МЗС у відповідь наголосило на важливості участі у Саміті миру у Швейцарії.

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