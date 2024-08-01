"Великий гравець". Для України важлива участь Китаю у другому Саміті миру – Єрмак

Андрій Єрмак заявив, що другий Саміт миру може пройти в одній з країн Близького Сходу

Андрій Єрмак (Фото: Denis Balibouse/EPA)

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України вкрай важливо забезпечити участь Китаю у другому Саміті миру. Про це він розповів у інтерв’ю агентству Bloomberg.

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Країна є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію", сказав Єрмак.

Також очільник ОП розповів про очікування від заходу, який планують провести до кінця цього року.

"Найважливіше очікування від другого саміту – це формування основних передумов для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну, щоб досягти справедливого миру", – заявив Єрмак.

За словами очільника ОП, другий Саміт миру може пройти в країні так званого Глобального півдня, ймовірно, на Близькому Сході. Це продемонструє єдність світу на тлі спроб Росії роз’єднати його, додав він.

20 червня 2024 року очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

Того самого дня глава МЗС Кулеба заявив, що другий Саміт може відбутися в одній з країн Глобального півдня.

10 липня Bloomberg заявило: Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.

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