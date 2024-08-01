"Великий гравець". Для України важлива участь Китаю у другому Саміті миру – Єрмак
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для України вкрай важливо забезпечити участь Китаю у другому Саміті миру. Про це він розповів у інтерв’ю агентству Bloomberg.
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Країна є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію", сказав Єрмак.
Також очільник ОП розповів про очікування від заходу, який планують провести до кінця цього року.
"Найважливіше очікування від другого саміту – це формування основних передумов для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну, щоб досягти справедливого миру", – заявив Єрмак.
За словами очільника ОП, другий Саміт миру може пройти в країні так званого Глобального півдня, ймовірно, на Близькому Сході. Це продемонструє єдність світу на тлі спроб Росії роз’єднати його, додав він.
- 20 червня 2024 року очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.
- Того самого дня глава МЗС Кулеба заявив, що другий Саміт може відбутися в одній з країн Глобального півдня.
- 10 липня Bloomberg заявило: Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.
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