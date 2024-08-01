"Інакше не досягнемо реальних результатів". Зеленський – "за" Росію на другому Саміті миру

Президент заявив, що країни світу мають розробити спільний план, щоб разом змусити Путіна зупинитися. Потім – саджати РФ на стіл переговорів

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Україна не проти присутності Росії на другому Саміті миру, інакше буде складно досягти реальних результатів. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французьким журналістам.

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"Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути. Інакше ми не досягнемо потужних результатів. Тому що воює Росія проти України, і це є сторони цієї війни", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи є вихід на кордони 1991 року передумовою для мирних переговорів України та Росії, Зеленський заявив: "Для світу бажано зробити це передумовою".

На думку президента, спочатку країни світу мають розробити спільний план, щоб разом змусити російського диктатора Володимира Путіна припинити агресію.

"Я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану [миру]. Якщо весь світ хоче бачити їх за столом [переговорів], то ми не можемо бути проти", – сказав він.

20 червня 2024 року очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

Того самого дня глава МЗС Кулеба заявив, що другий Саміт може відбутися в одній із країн Глобального півдня.

10 липня агентство Bloomberg із посиланням на неназваних українських та західних посадовців заявило: Україна хоче скликати другий саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді.

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