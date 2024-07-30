Речник МЗС: Україна розглядає кілька місць проведення другого Саміту миру
Саміт миру у Швейцарії (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

Україна розглядає кілька місць проведення другого Саміту миру, процес визначення ще триває. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

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"Що стосується другого Саміту миру, то цей процес усе ще триває, і розглядається кілька місць його проведення. На цьому я зупинюся, тому що передчасно розкривати всі карти, доки дипломатичний процес іще триває", – сказав він.

На цьому брифінгу Тихий торкнувся питання можливого залучення Росії до другого Саміту миру. Речник МЗС наголосив, що Україна і далі дотримується позиції щодо того, що мир має бути справедливим, а Москва має піти на "доброчесні переговори".

  • 20 червня 2024 року очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.
  • Того самого дня глава МЗС Кулеба заявив, що другий Саміт може відбутися в одній з країн Глобального півдня.
  • 10 липня агентство Bloomberg із посиланням на неназваних українських та західних посадовців заявило: Україна хоче скликати другий Саміт за участю Росії до президентських виборів у США – голосування відбудеться у листопаді. 

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