Спикер МИД: Украина рассматривает несколько мест проведения второго Саммита мира
Украина рассматривает несколько мест проведения второго Саммита мира, процесс определения еще продолжается. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.
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"Что касается второго Саммита мира, то этот процесс все еще продолжается, и рассматривается несколько мест его проведения. На этом я остановлюсь, потому что преждевременно раскрывать все карты, пока дипломатический процесс продолжается", – сказал он.
На этом брифинге Тихий затронул вопрос о возможном привлечении России ко второму Саммиту мира. Представитель МИД подчеркнул, что Украина продолжает придерживаться позиции относительно того, что мир должен быть справедливым, а Москва должна пойти на "честные переговоры".
- 20 июня 2024 года глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.
- В тот же день глава МИД Кулеба заявил, что второй Саммит может состояться в одной из стран Глобального юга.
- 10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников заявило: Украина хочет созвать второй Саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.
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