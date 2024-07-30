Спикер МИД: Украина рассматривает несколько мест проведения второго Саммита мира

Саммит мира в Швейцарии (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

Украина рассматривает несколько мест проведения второго Саммита мира, процесс определения еще продолжается. Об этом на брифинге сообщил представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

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"Что касается второго Саммита мира, то этот процесс все еще продолжается, и рассматривается несколько мест его проведения. На этом я остановлюсь, потому что преждевременно раскрывать все карты, пока дипломатический процесс продолжается", – сказал он.

На этом брифинге Тихий затронул вопрос о возможном привлечении России ко второму Саммиту мира. Представитель МИД подчеркнул, что Украина продолжает придерживаться позиции относительно того, что мир должен быть справедливым, а Москва должна пойти на "честные переговоры".

20 июня 2024 года глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

В тот же день глава МИД Кулеба заявил, что второй Саммит может состояться в одной из стран Глобального юга.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников заявило: Украина хочет созвать второй Саммит с участием России до президентских выборов в США – голосование состоится в ноябре.

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