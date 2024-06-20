Ермак: Подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах РФ по срыву

Врага "огорчает" поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга, заявил глава ОП

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, однако уже известно о планах россиян по попыткам срыва мероприятия. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, врага "расстраивает" поддержка Украины на Западе и среди стран Глобального Юга.

"Впрочем, реальность такова, что справедливый мир, согласно Уставу ООН, все равно победит попытку врага изменить мировой порядок и правила игры. Их придется принять", – резюмировал Ермак.

19 июня Ермак в интервью изданию Bloomberg рассказал, что Украина может пригласить представителя России на следующую встречу с международными партнерами по обсуждению предстоящих мирных переговоров. Также глава ОП подчеркнул, что второй Саммит мира будет более представительным.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, – Россию на него не пригласили.

Позже появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

17 июня глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии.

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