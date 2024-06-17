Швейцария хочет обсудить результаты Саммита мира с Россией и Китаем – МИД

Глава МИД страны заявил, что большинство решений, которые были приняты, не могут быть приняты без участия РФ

Игнацио Кассис (Фото: EPA)

Швейцария хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии. Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис.

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Он утверждает – у Швейцарии есть действующее посольство в Москве и они общаются с главой российского МИД "каждые две недели". Кассис акцентировал, что страна "намерена обсудить с Россией итоги этой конференции".

Он отметил, что не будет "говорить об этом конкретнее", а также подчеркнул, что швейцарская сторона при подготовке саммита увидела невозможность осуществить намерения присутствия России "на борту" с самого начала, но было обещание, что оно будет, когда придет время.

Министр отметил, что Швейцария проведет детальное обсуждение результатов саммита и с другими странами, "в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем".

Кассис заявил, что большинство решений, которые были приняты, не могут быть приняты без участия РФ и подчеркнул, что с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого Саммита: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысяч детей.

Он добавил, что по этой причине таким вопросом не стал, например, вопрос территориальной целостности, потому что сейчас перспективы его обсуждения между сторонами безвыходные.

15-16 июня в Швейцарии прошел Глобальный саммит мира, инициированный Украиной – Россию на него не пригласили.

Впоследствии появился полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "привлечении и диалоге между всеми сторонами" для достижения мира.

Индия не присоединилась к коммюнике, потому что считает, что к крепкому миру могут привести "только те варианты, которые приемлемы для обеих сторон".

Также не подписали коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Не подписали и Бразилия и Ватикан, но они были наблюдателями на мероприятии (полный список читайте здесь).

17 июня подписи под совместным коммюнике Глобального саммита мира отозвали две страны – Ирак и Иордания.

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