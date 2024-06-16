Зеленский заявил, что Россия может и завтра начать с Украиной переговоры. Озвучил условия

Президента спросили, какова будет его позиция в случае участия РФ во втором саммите. Ответил, что переговоры возможны и раньше: если РФ выведет войска

Владимир Зеленский (Фото - Flickr.com)

Если Россия будет присутствовать на втором саммите мира, это будет говорить о ее готовности завершить войну, однако переговоры возможны хоть завтра, если оккупанты покинут украинские земли. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам Саммита мира в Швейцарии, который проходил 15 и 16 мая.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Журналист спросил Зеленского о его риторике в случае, если Россия примет участие во втором Саммите мира, к чему призывают "многие другие" страны-участницы. Он уточнил, действительно ли в таком случае Зеленский не будет проводить прямые переговоры с россиянами.

Президент ответил, что если "почти все удастся" в плане дипломатической работы, то Украина дойдет до второго Саммита мира, а если на нем будет Россия, это будет говорить о том, что она хочет мира.

"Их присутствие там будет говорить о том, что они решили закончить войну. Не хочу играть словами – решили они или их заставил мир. Для нас, граждан Украины… мы боремся за то, чтобы заставил мир. Но для нас главное – результат. Результат – это окончание этой войны", – сказал он.

Комментируя тему переговоров, он сказал, что РФ может и завтра начать их с Украиной, "не дожидаясь ничего". Но при условии, что россияне выйдут с украинской территории.

"Это и есть уважение к уставу ООН", – резюмировал он.

Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации: среди них даже Венгрия и Сербия. Полный текст – здесь.

Украина надеялась на участие Китая в саммите, однако представителей КНР все же не было. В США предположили, что никто от Пекина не приехал из Швейцарии, потому что об этом попросил Путин.

Смотрите также: Зеленский выступил с заключительным словом на Саммите мира – видео