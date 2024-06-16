Коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре организации, даже Венгрия и Сербия

Среди тех, кто не подписал: ОБСЕ, Индия, Южная Африка, Саудовская Аравия, Таиланд, Мексика и Объединенные Арабские Эмираты

Фото: EPA

Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации, такие данные показали во время мероприятия.

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Среди международных организаций-подписантов: Совет Европы, а также главные институты Евросоюза – Европейская комиссия, Европейский совет и Европейский парламент.

Часть международных организаций были наблюдателями, поэтому, вероятно, и не подписали: ООН и Экуменический Патриархат.

В то же время среди организаций-ненаблюдателей свою подпись под коммюнике не поставили ОБСЕ и Организация американских государств.

Полный список стран, не подписавших коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты.

Также не подписали Бразилия и Ватикан, но они на мероприятии были наблюдателями.

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Среди подписантов помимо Украины есть и ее ведущие партнеры: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Швеция и другие.

Кроме того, к подписанию присоединились и Сербия, Словакия и Венгрия.

Также среди подписантов есть и Турция, хотя 15 июня глава МИД страны заявил, что при участии России встреча якобы была бы "более продуктивной".

Полный перечень стран, подписавших документ:

→ Албания;

→ Андорра;

→ Аргентина;

→ Австралия;

→ Австрия;

→ Бельгия;

→ Бенин;

→ Босния и Герцеговина;

→ Болгария;

→ Кабо-Верде;

→ Канада;

→ Чили;

→ Коморские острова;

→ Коста-Рика;

→ Кот-д'Ивуар;

→ Хорватия;

→ Кипр;

→ Чехия;

→ Дания;

→ Доминиканская республика;

→ Эквадор;

→ Эстония;

→ Фиджи;

→ Финляндия;

→ Франция;

→ Гамбия;

→ Грузия;

→ Германия;

→ Гана;

→ Греция;

→ Гватемала;

→ Венгрия;

→ Исландия;

→ Ирак;

→ Ирландия;

→ Израиль;

→ Италия;

→ Япония;

→ Иордания;

→ Кения;

→ Косово;

→ Латвия;

→ Либерия;

→ Лихтенштейн;

→ Литва;

→ Люксембург;

→ Мальта;

→ Молдова;

→ Монако;

→ Черногория;

→ Нидерланды;

→ Новая Зеландия;

→ Северная Македония;

→ Норвегия;

→ Палау;

→ Перу;

→ Филиппины;

→ Польша;

→ Португалия;

→ Катар;

→ Республика Корея;

→ Румыния;

→ Руанда;

→ Сан-Марино;

→ Сан-Томе и Принсипи;

→ Сербия;

→ Сингапур;

→ Словакия;

→ Словения;

→ Сомали;

→ Испания;

→ Суринам;

→ Швеция;

→ Восточный Тимор;

→ Турция;

→ Украина;

→ Соединенные Штаты;

→ Уругвай.

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Глава украинской дипломатии отметил, что работа над совместной декларацией Саммита завершена, текст сбалансирован, но принципиальные позиции Украины были учтены.

Британское агентство Reuters опубликовало, как утверждается, проект совместного коммюнике Саммита.

В тексте отмечается, что Запорожская АЭС должна быть под украинским контролем, должен состояться полный обмен пленными и возвращение детей, а также привлечение "всех сторон" к диалогу о мире. Официального текста пока нет.

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