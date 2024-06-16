Коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре организации, даже Венгрия и Сербия
Совместное коммюнике Саммита мира подписали 80 стран и четыре международных организации, такие данные показали во время мероприятия.
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Среди международных организаций-подписантов: Совет Европы, а также главные институты Евросоюза – Европейская комиссия, Европейский совет и Европейский парламент.
Часть международных организаций были наблюдателями, поэтому, вероятно, и не подписали: ООН и Экуменический Патриархат.
В то же время среди организаций-ненаблюдателей свою подпись под коммюнике не поставили ОБСЕ и Организация американских государств.
Полный список стран, не подписавших коммюнике: Армения, Бахрейн, Колумбия, Катар, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты.
Также не подписали Бразилия и Ватикан, но они на мероприятии были наблюдателями.
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Среди подписантов помимо Украины есть и ее ведущие партнеры: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Швеция и другие.
Кроме того, к подписанию присоединились и Сербия, Словакия и Венгрия.
Также среди подписантов есть и Турция, хотя 15 июня глава МИД страны заявил, что при участии России встреча якобы была бы "более продуктивной".
Полный перечень стран, подписавших документ:
→ Албания;
→ Андорра;
→ Аргентина;
→ Австралия;
→ Австрия;
→ Бельгия;
→ Бенин;
→ Босния и Герцеговина;
→ Болгария;
→ Кабо-Верде;
→ Канада;
→ Чили;
→ Коморские острова;
→ Коста-Рика;
→ Кот-д'Ивуар;
→ Хорватия;
→ Кипр;
→ Чехия;
→ Дания;
→ Доминиканская республика;
→ Эквадор;
→ Эстония;
→ Фиджи;
→ Финляндия;
→ Франция;
→ Гамбия;
→ Грузия;
→ Германия;
→ Гана;
→ Греция;
→ Гватемала;
→ Венгрия;
→ Исландия;
→ Ирак;
→ Ирландия;
→ Израиль;
→ Италия;
→ Япония;
→ Иордания;
→ Кения;
→ Косово;
→ Латвия;
→ Либерия;
→ Лихтенштейн;
→ Литва;
→ Люксембург;
→ Мальта;
→ Молдова;
→ Монако;
→ Черногория;
→ Нидерланды;
→ Новая Зеландия;
→ Северная Македония;
→ Норвегия;
→ Палау;
→ Перу;
→ Филиппины;
→ Польша;
→ Португалия;
→ Катар;
→ Республика Корея;
→ Румыния;
→ Руанда;
→ Сан-Марино;
→ Сан-Томе и Принсипи;
→ Сербия;
→ Сингапур;
→ Словакия;
→ Словения;
→ Сомали;
→ Испания;
→ Суринам;
→ Швеция;
→ Восточный Тимор;
→ Турция;
→ Украина;
→ Соединенные Штаты;
→ Уругвай.
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- Глава украинской дипломатии отметил, что работа над совместной декларацией Саммита завершена, текст сбалансирован, но принципиальные позиции Украины были учтены.
- Британское агентство Reuters опубликовало, как утверждается, проект совместного коммюнике Саммита.
- В тексте отмечается, что Запорожская АЭС должна быть под украинским контролем, должен состояться полный обмен пленными и возвращение детей, а также привлечение "всех сторон" к диалогу о мире. Официального текста пока нет.
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