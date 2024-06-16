Мир будет, когда РФ согласится на международные принципы и устав ООН – премьер Нидерландов

Марк Рютте отметил, что страны предпринимают шаги в этом направлении, однако есть "очень много препятствий"

Марк Рютте (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Саммите мира заявил, что мир в российско-украинской войне наступит лишь тогда, когда РФ будет согласна с международными принципами и уставом ООН.

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"Все согласны, что Россия не должна быть сейчас за этим столом. И мир придет только тогда, когда Россия будет согласна со всеми международными принципами и уставом ООН", – заявил он.

По словам Рютте, сейчас страны предпринимают шаги в этом направлении, однако есть "очень много препятствий" на этом пути.

В субботу, 15 июня, министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что путь к миру в Украине якобы потребует обязательного участия России и "тяжелых компромиссов" в рамках дорожной карты мира. А глава МИД Турции заявил, что при участии России встреча якобы была бы более "продуктивной".

Глава украинской дипломатии отметил, что работа над совместной декларацией Саммита завершена, текст сбалансирован, но принципиальные позиции Украины были учтены.

Британское агентство Reuters опубликовало, как утверждается, проект совместного коммюнике Саммита.

В Чешском МИД отметили, что Саммит мира – это не обсуждение мира, а обсуждение поддержки украинского мирного плана, и чрезвычайно важным остается предоставление военной помощи Украине.

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