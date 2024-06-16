Мир будет, когда РФ согласится на международные принципы и устав ООН – премьер Нидерландов
Марк Рютте (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE/EPA)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Саммите мира заявил, что мир в российско-украинской войне наступит лишь тогда, когда РФ будет согласна с международными принципами и уставом ООН.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Все согласны, что Россия не должна быть сейчас за этим столом. И мир придет только тогда, когда Россия будет согласна со всеми международными принципами и уставом ООН", – заявил он.

По словам Рютте, сейчас страны предпринимают шаги в этом направлении, однако есть "очень много препятствий" на этом пути.

В субботу, 15 июня, министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что путь к миру в Украине якобы потребует обязательного участия России и "тяжелых компромиссов" в рамках дорожной карты мира. А глава МИД Турции заявил, что при участии России встреча якобы была бы более "продуктивной".

Читайте также: Мелони ответила на предложение Путина: Скорее всего, пропагандистский шаг

ООНвойнанидерландымарк рюттесаммит мира