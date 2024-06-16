Мир будет, когда РФ согласится на международные принципы и устав ООН – премьер Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на Саммите мира заявил, что мир в российско-украинской войне наступит лишь тогда, когда РФ будет согласна с международными принципами и уставом ООН.
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"Все согласны, что Россия не должна быть сейчас за этим столом. И мир придет только тогда, когда Россия будет согласна со всеми международными принципами и уставом ООН", – заявил он.
По словам Рютте, сейчас страны предпринимают шаги в этом направлении, однако есть "очень много препятствий" на этом пути.
В субботу, 15 июня, министр иностранных дел Саудовской Аравии заявил, что путь к миру в Украине якобы потребует обязательного участия России и "тяжелых компромиссов" в рамках дорожной карты мира. А глава МИД Турции заявил, что при участии России встреча якобы была бы более "продуктивной".
- Глава украинской дипломатии отметил, что работа над совместной декларацией Саммита завершена, текст сбалансирован, но принципиальные позиции Украины были учтены.
- Британское агентство Reuters опубликовало, как утверждается, проект совместного коммюнике Саммита.
- В Чешском МИД отметили, что Саммит мира – это не обсуждение мира, а обсуждение поддержки украинского мирного плана, и чрезвычайно важным остается предоставление военной помощи Украине.
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