Мир буде, коли Росія погодиться з міжнародними принципами та статутом ООН – прем'єр Нідерландів

Марк Рютте зазначив, що країни роблять кроки у цьому напрямку, проте є "дуже багато перешкод"

Марк Рютте (Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / EPA)

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на Саміті миру заявив, мир у російсько-українській війні настане лише тоді, коли РФ буде згодна з міжнародними принципами та статутом ООН.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Всі згодні, що Росія не повинна бути зараз за цим столом. І мир прийде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами й статутом ООН", – заявив він.

За словами Рютте, зараз країни роблять кроки у цьому напрямку, проте є "дуже багато перешкод" на цьому шляху.

У суботу, 15 червня, міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що шлях до миру в Україні нібито потребуватиме обов'язкової участі Росії та "важких компромісів" у межах дорожньої карти миру. А голова МЗС Туреччини заявив, що за участі Росії зустріч буцімто була б "продуктивнішою".

Голова української дипломатії зазначив, що робота над спільною декларацією Саміту завершена, текст збалансований, але принципові позиції України були враховані.

Британська агенція Reuters опублікувала, як стверджується, проєкт спільного комюніке Саміту.

У Чеському МЗС зазначили, що Саміт миру – це не обговорення миру, а обговорення підтримки українського мирного плану, і надзвичайно важливим лишається надання військової допомоги Україні.

Читайте також: Мелоні відповіла на пропозицію Путіна: Ймовірніше, пропагандистський крок