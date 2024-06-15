Глава МЗС Туреччини вважає, що зустріч у Швейцарії була б "продуктивнішою" з Росією

Хакан Фідан (Фото: ЕРА/URS FLUEELER)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан вважає, що участь Росії на Глобальному саміті миру у Швейцарії зробила б цю зустріч "продуктивнішою". Про це він заявив на першому пленарному засіданні.

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"Я маю наголосити, що цей саміт міг би бути продуктивнішим, якби інша сторона, Росія, була присутня в залі. Ми переконані в нагальній необхідності всеосяжної та інклюзивної дипломатичної стратегії", - сказав він.

За словами Фідана, Стамбульські переговори в березні 2022 року і чорноморська зернова ініціатива "продемонстрували, що дипломатія і переговори можуть привести до прогресу". Тому Туреччина готова й надалі сприяти цьому процесу, підсумував він.

17 березня 2022 року в Туреччині відбулися переговори глави МЗС Дмитра Кулеби з його турецьким на той момент колегою Мевлютом Чавушоглу, за підсумками яких стало відомо, що Туреччина "готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України в майбутньому".

29 березня у Туреччині відбулися переговори між представниками України та Росії щодо широкомасштабної війни. Їх відкривав президент Туреччини.

17 квітня Кулеба заявив, що у квітні переговорів на рівні міністерств з росіянами не було, і підтвердив слідом за президентом, що задумане окупантами вбивство захисників Маріуполя, ймовірно, поставить хрест на спробах діалогу про припинення війни.

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