Глава МЗС Саудівської Аравії: Мир в Україні потребуватиме участі Росії та важких компромісів

Фейсал бін Фархан бін Абдулла та Дмитро Кулеба (Фото: Х)

Шлях до миру в Україні потребуватиме обов'язкової участі Росії та "важких компромісів" у рамках дорожньої карти миру. Про це на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру у Швейцарії заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан бін Абдулла.

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"Ми вважаємо важливим, щоб міжнародна спільнота заохочувала будь-який крок до серйозних переговорів, які потребуватимуть важкого компромісу в рамках дорожньої карти, що веде до миру", - сказав він.

Глава МЗС Саудівської Аравії наголосив, що для початку миру потрібне сприяння Росії.

Він також зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми домовилися продовжувати тісно співпрацювати на шляху до справедливого миру на основі Статуту ООН та поваги до суверенітету і територіальної цілісності України", - написав у Х глава української дипломатії.

Комюніке Глобального саміту миру, який стартував 15 червня у Швейцарії, готове та відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію.

Президент Зеленський заявив, що після того, як буде узгоджено план миру в Україні, його віддадуть Росії.

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