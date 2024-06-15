Глава МИД Саудовской Аравии: Мир в Украине потребует участия России и тяжелых компромиссов

Фейсал бин Фархан бин Абдулла и Дмитрий Кулеба (Фото: Х)

Путь к миру в Украине потребует обязательного участия России и "тяжелых компромиссов" в рамках дорожной карты мира. Об этом на первом пленарном заседании Глобального саммита мира в Швейцарии заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла.

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"Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, требующим тяжелого компромисса в рамках дорожной карты, ведущей к миру", - сказал он.

Глава МИД Саудовской Аравии подчеркнул, что для начала мира нужно содействие России.

Он также встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы договорились продолжать тесно сотрудничать на пути к справедливому миру на основе Устава ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал в Х глава украинской дипломатии.

Коммюнике Глобального саммита мира, который стартовал 15 июня в Швейцарии, готово и открыто к подписанию даже для тех стран, которые не приехали на мирную конференцию.

Президент Зеленский заявил, что после того, как будет согласован план мира в Украине, его отдадут России.

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