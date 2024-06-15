Зеленский: Готовый план действий касательно мира в Украине передадут России

Владимир Зеленский и мировые лидеры на Саммите мира (Фото: ЕРА/MICHAEL BUHOLZER)

Согласованный по итогам Саммита мира в Швейцарии план действий по справедливому миру в Украине передадут России. Об этом на первом пленарном заседании заявил президент Владимир Зеленский.

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"Нет нужды в том, чтобы заново изобретать колесо, когда Устав ООН уже определяет фундамент для мира и нормального сосуществования народов. Мы просто должны к этому вернуться и определить, как именно страны будут сотрудничать", – сказал он.

По словам Зеленского, мировым лидерам и Украине нужно создать план действий по достижению мира и завершению российско-украинской войны.

Президент напомнил, что сейчас на саммите не присутствует Россия, потому что ей "не интересен мир".

"Мы вместе должны определить, что означает справедливый мир для мира и как его можно достичь на основе Устава ООН. И потом, когда план действий будет на столе – принят всеми и справедлив для всех народов – тогда мы сможем его скоммуницировать с Россией", – подчеркнул Зеленский.

Коммюнике Глобального саммита мира, который стартовал 15 июня в Швейцарии, готов и открыт к подписанию даже для тех стран, которые не приехали на мирную конференцию.

Зеленский уже встретился с президентами Грузии и Чили Саломе Зурабишвили и Габриэлем Боричем, с Вселенским патриархом, а также с вице-президентом США Камалой Гаррис.

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