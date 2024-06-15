Коммюнике Саммита мира будет открыто к подписанию даже для тех стран, которые не приехали

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Коммюнике Глобального саммита мира, который стартовал 15 июня в Швейцарии, готово и открыто к подписанию даже для тех стран, которые не приехали на мирную конференцию. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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"Четкая позиция по коммюнике. Оно есть, оно распространено между участниками, и мы ожидаем, что большинство стран присоединятся к нему. Коммюнике будет открыто для того, чтобы к нему присоединились страны, не доехавшие на этот саммит", – заявил он.

В начале встречи с президентом Владимиром Зеленским лидер Швейцарии Виола Амгред заявила, что саммит будет сосредоточен вокруг трех тем: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и человеческое измерение. Последний пункт касается возвращения украинских пленных и незаконно депортированных детей.

Россию на саммит не приглашали, а Китай от участия отказался – это решение раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Из стран-членов G20 на саммит в Швейцарии не приедут делегации Мексики и Саудовской Аравии.

Зеленский уже встретился с президентами Грузии и Чили Саломе Зурабишвили и Габриэлем Боричем, с Вселенским патриархом, а также с вице-президентом США Камалой Гаррис.

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