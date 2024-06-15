На Саммите мира – 101 страна и организация. Амхерд очертила три темы мероприятия

Саммит будет сосредоточен вокруг трех тем: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и человеческое измерение

Владимир Зеленский и Виола Амхерд (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что участие в Саммите мира примет 101 страна мира. Его швейцарская коллега Виола Амхерд на совместной пресс-конференции рассказала, вокруг каких вопросов будет сосредоточено мероприятие.

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"Нам удалось объединить здесь, в Швейцарии, 101 страну и международную организацию по состоянию на сегодняшний день", – сказал украинский лидер.

По словам Амхерд, саммит будет сосредоточен вокруг трех тем: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и человеческое измерение. Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире национального телемарафона уточнил, что последний пункт будет касаться возвращения украинских пленных и незаконно депортированных детей.

"Это те вопросы, которые представляют собой глобальный интерес. Которые напрямую касаются большого количества стран, и которые уже предлагались в разных планах относительно мира в Украине", – сказала президент Швейцарии.

Россию на саммит не приглашали, а Китай от участия отказался – это решение раскритиковал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Из стран-членов G20 на саммит в Швейцарии не приедут делегации Мексики и Саудовской Аравии.

От Саммита мира в Швейцарии Украина хочет получить коммюнике, где речь пойдет о трех главных пунктах: энергетической безопасности, включая ядерную, свободном судоходстве и серьезном шаге к обмену пленными.

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