Столтенберг – об отказе КНР от участия в Саммите мира: Истинное отношение Пекина к войне

Генсек НАТО заявил, что Китай не может одновременно строить хорошие отношения с Западом и "дружить" с Россией

Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал "досадным" отказ Китая участвовать в Глобальном саммите мира в Швейцарии. В эфире немецкого вещателя NDR он заявил, что Пекин не может и "дружить" с западными странами, и поддерживать Россию.

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По словам Столтенберга, отказ Китая от участия в "мирном саммите" действительно демонстрирует истинное отношение Пекина к российско-украинской войне.

Он напомнил, что КНР поддерживала Россию изначально ее полномасштабной агрессии против Украины.

"Китай пытается поддерживать нормальные отношения с европейскими союзниками по НАТО. В то же время он является самым главным сторонником войны России против Украины – самой большой и непосредственной угрозой безопасности, с которой мы сталкиваемся здесь, в Европе. Конечно, Китай не может иметь и то и другое одновременно", – высказался генсек НАТО.

2 июня 2024 года президент Зеленский заявил, что Китай помогает России сорвать Саммит мира, отказывая страны участвовать в нем.

На следующий день пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин "никогда не раздувал огонь и не разжигал пламя". Обвинение Зеленского она отвергла.

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что на самом деле Соединенные Штаты не понимают, какой вклад мог бы внести Китай на Глобальном саммите мира в Швейцарии, учитывая его стремление к укреплению связей с Россией.

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