США – про відмову Китаю в участі у Саміті миру: Загалом незрозуміло, як би він допоміг
США не розуміють, який внесок міг би зробити Китай на Глобальному саміті миру у Швейцарії, враховуючи його прагнення до зміцнення зв'язків з Росією. Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер, передає Голос Америки.
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"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати й реконструювати оборонно-промислову базу Росії", – сказав він.
Міллер наголосив, що США й надалі продовжуватимуть пояснювати Пекіну, що Вашингтон проти таких дій і притягуватиме до відповідальності організації, які допомагають російській "оборонці".
2 червня президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у тому, що він разом з Росією працює над зривом Саміту миру. Після цього речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що її країна ніколи "не роздмухувала вогонь і не розпалювала полум'я", та офіційно доповіла, що Пекін не братиме участь у заході, якщо там не буде РФ.
- 24 травня 2024 року видання Bloomberg повідомило, що Байден, імовірно, пропустить Глобальний саміт миру, оскільки він вирушить на благодійний захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.
- 29 травня Білий дім підтвердив, що США візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії.
- 3 червня Білий дім повідомив, що американську делегацію на Саміті миру очолить віцепрезидентка США Камала Гарріс.
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