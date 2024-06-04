США – про відмову Китаю в участі у Саміті миру: Загалом незрозуміло, як би він допоміг

Меттью Міллер заявив, що Пекін навряд зміг би сприяти миру на саміті у Швеції, оскільки укріплює свої відносини з Росією

Меттью Міллер (Фото: ЕРА)

США не розуміють, який внесок міг би зробити Китай на Глобальному саміті миру у Швейцарії, враховуючи його прагнення до зміцнення зв'язків з Росією. Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер, передає Голос Америки.

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"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати й реконструювати оборонно-промислову базу Росії", – сказав він.

Міллер наголосив, що США й надалі продовжуватимуть пояснювати Пекіну, що Вашингтон проти таких дій і притягуватиме до відповідальності організації, які допомагають російській "оборонці".

2 червня президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у тому, що він разом з Росією працює над зривом Саміту миру. Після цього речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що її країна ніколи "не роздмухувала вогонь і не розпалювала полум'я", та офіційно доповіла, що Пекін не братиме участь у заході, якщо там не буде РФ.

24 травня 2024 року видання Bloomberg повідомило, що Байден, імовірно, пропустить Глобальний саміт миру, оскільки він вирушить на благодійний захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

29 травня Білий дім підтвердив, що США візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії.

3 червня Білий дім повідомив, що американську делегацію на Саміті миру очолить віцепрезидентка США Камала Гарріс.

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