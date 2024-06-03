Від США на Саміт миру у Швейцарію поїде віцепрезидентка Камала Гарріс – Білий дім
Віцепрезидентка США Камала Гарріс візьме участь у Глобальному саміті миру щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомили на сайті Білого дому.
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За даними адміністрації американського президента, 15 червня Гарріс вирушить до Швейцарії для участі у Саміті миру.
"Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації президента США Джо Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН", – йдеться у повідомленні.
Також Гарріс підтвердить підтримку народу України, який захищається від російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до неї, представляючи США на Саміті миру.
- 24 травня видання Bloomberg повідомило, що Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру, оскільки він вирушить на благодійний захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.
- 29 травня Білий дім підтвердив, що США візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії.
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