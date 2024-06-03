Від США на Саміт миру у Швейцарію поїде віцепрезидентка Камала Гарріс – Білий дім

До Гарріс приєднається радник з питань національної безпеки Білого дому Джейк Салліван

Камала Гарріс (Фото: EPA)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс візьме участь у Глобальному саміті миру щодо врегулювання війни в Україні. Про це повідомили на сайті Білого дому.

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За даними адміністрації американського президента, 15 червня Гарріс вирушить до Швейцарії для участі у Саміті миру.

"Віцепрезидентка підкреслить відданість адміністрації президента США Джо Байдена підтримці зусиль України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру на основі суверенітету та територіальної цілісності України та принципів Статуту ООН", – йдеться у повідомленні.

Також Гарріс підтвердить підтримку народу України, який захищається від російської агресії. Радник з національної безпеки Джейк Салліван приєднається до неї, представляючи США на Саміті миру.

24 травня видання Bloomberg повідомило, що Байден, ймовірно, пропустить Глобальний саміт миру, оскільки він вирушить на благодійний захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

29 травня Білий дім підтвердив, що США візьмуть участь у Саміті миру у Швейцарії.

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