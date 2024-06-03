Кулеба: Дії з підриву Саміту миру є системними й безпрецедентно масштабними

Очільник МЗС заявив, що найактивніше РФ намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки

Дмитро Кулеба (Фото: Міністерство закордонних справ)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що показником важливості Саміту миру є системна робота Росії з підриву його проведення, та назвав три шляхи, якими Москва намагається зірвати захід. Про це він розповів під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.

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За словами Кулеби, Росія використовує три види протидії. Перший полягає у дискредитації Саміту миру через розсилання листів, публічні заяви та закриті зустрічі, де Москва намагається переконати країни в його незначущості.

Другий – спроби переконати окремі країни взагалі не брати участі в заході. І третій полягає в тому, щоб переконати ті країни, які підтвердили свою участь у Саміті миру, приїхати на максимально низькому рівні, заявив очільник зовнішньополітичного відомства.

"Дії з підриву саміту є системними, безпрецедентно масштабними, що ще раз підтверджує, що ми все робимо правильно, ми на правильному шляху", – сказав він.

Кулеба наголосив, що найактивніше Росія намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки. Він зазначив, українська дипломатія працює в усіх регіонах світу й успішно протидіє деструктивній діяльності РФ. Глава МЗС стверджує, що Україна спільно з партнерами створює прецедент скликання Саміту миру не на умовах країни-агресора чи країни-посередника, а на умовах Статуту ООН.

Очільник МЗС сказав, що президент Володимир Зеленський і зовнішньополітичне відомство ведуть активну дипломатію в усіх регіонах задля мобілізації світу, який стоятиме на принципах Статуту ООН й принципі територіальної цілісності держав.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

2 червня президент заявив, що понад 100 країн світу підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру.

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