Кулеба: Дії з підриву Саміту миру є системними й безпрецедентно масштабними
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що показником важливості Саміту миру є системна робота Росії з підриву його проведення, та назвав три шляхи, якими Москва намагається зірвати захід. Про це він розповів під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною.
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За словами Кулеби, Росія використовує три види протидії. Перший полягає у дискредитації Саміту миру через розсилання листів, публічні заяви та закриті зустрічі, де Москва намагається переконати країни в його незначущості.
Другий – спроби переконати окремі країни взагалі не брати участі в заході. І третій полягає в тому, щоб переконати ті країни, які підтвердили свою участь у Саміті миру, приїхати на максимально низькому рівні, заявив очільник зовнішньополітичного відомства.
"Дії з підриву саміту є системними, безпрецедентно масштабними, що ще раз підтверджує, що ми все робимо правильно, ми на правильному шляху", – сказав він.
Кулеба наголосив, що найактивніше Росія намагається впливати на країни Азії, Африки та Південної Америки. Він зазначив, українська дипломатія працює в усіх регіонах світу й успішно протидіє деструктивній діяльності РФ. Глава МЗС стверджує, що Україна спільно з партнерами створює прецедент скликання Саміту миру не на умовах країни-агресора чи країни-посередника, а на умовах Статуту ООН.
Очільник МЗС сказав, що президент Володимир Зеленський і зовнішньополітичне відомство ведуть активну дипломатію в усіх регіонах задля мобілізації світу, який стоятиме на принципах Статуту ООН й принципі територіальної цілісності держав.
- 24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.
- 21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.
- 2 червня президент заявив, що понад 100 країн світу підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру.
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