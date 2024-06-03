Кулеба: Действия по подрыву Саммита мира являются системными и беспрецедентно масштабными

Глава МИД заявил, что наиболее активно РФ пытается влиять на страны Азии, Африки и Южной Америки

Дмитрий Кулеба (Фото: Министерство иностранных дел)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что показателем важности Саммита мира является системная работа России по подрыву его проведения, и назвал три пути, которыми Москва пытается сорвать мероприятие. Об этом он рассказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной.

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По словам Кулебы, Россия использует три вида противодействия. Первый состоит в дискредитации Саммита мира через рассылку писем, публичные заявления и закрытые встречи, где Москва пытается убедить страны в его незначительности.

Второй – попытки убедить отдельные страны вообще не участвовать в мероприятии. И третий заключается в том, чтобы убедить те страны, которые подтвердили свое участие в Саммите мира, приехать на максимально низком уровне, заявил глава внешнеполитического ведомства.

"Действия по подрыву саммита системные, беспрецедентно масштабные, что еще раз подтверждает, что мы все делаем правильно, мы на правильном пути", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что активнее всего Россия пытается влиять на страны Азии, Африки и Южной Америки. Он отметил, что украинская дипломатия работает во всех регионах мира и успешно противодействует деструктивной деятельности РФ. Глава МИД утверждает, что Украина совместно с партнерами создает прецедент созыва Саммита мира не на условиях страны-агрессора или страны-посредника, а на условиях Устава ООН.

Глава МИД сказал, что президент Владимир Зеленский и внешнеполитическое ведомство ведут активную дипломатию во всех регионах для мобилизации мира, стоящего на принципах Устава ООН и принципе территориальной целостности государств.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

2 июня президент заявил, что более 100 стран мира подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира.

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