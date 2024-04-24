Росія хоче зірвати саміт миру у Швейцарії й має конкретний план, як це зробити. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками держав-партнерів і міжнародних організацій, які працюють в Україні, а також з українськими дипломатами.

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За словами українського лідера, відповідну інформацію він отримав від розвідки. Зеленський зазначив, що у Росії є план, як зменшити участь країн у саміті та як діяти, щоб миру не було ще довше.

Президент закликав партнерів протидіяти цьому та працювати в єдності заради справедливого миру.

"Ми всі однаково зацікавлені, щоб примусити Росію до миру і поваги до міжнародного права. Світова більшість здатна це забезпечити. Глобальний саміт миру у Швейцарії дає всім нам реальний шанс на справедливий мир і відновлення дієвості міжнародного права", – сказав Зеленський.

Зеленський наголосив важливість того, щоб світова більшість була присутня на саміті миру.

"Що активнішим світ буде зараз у відновленні справедливого миру для України, то вірогідніше, що інші у світі не стануть жертвами подібних агресій", – заявив він.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

8 квітня видання Bloomberg повідомило, що на саміт з врегулювання війни в Україні запросять від 80 до 100 держав.

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня. Росія не братиме в ньому участь.

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