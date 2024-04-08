Саміт миру у Швейцарії може пройти вже у червні, будуть запрошені до 100 країн – Bloomberg

За словами співрозмовників Bloomberg, у центрі суперечок перебуває питання, чи Китай візьме участь у саміті

Зруйнований Росією будинок у Запоріжжі. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Перший, інавгураційний, саміт миру для врегулювання війни в Україні можуть провести у Швейцарії у червні 2024 року. На нього запросять від 80 до 100 держав. Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на анонімних співрозмовників, обізнаних у питанні.

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Видання зазначило, що такої кількості країн вдасться досягнути завдяки запрошенню держав Глобального Півдня.

У швейцарському Міністерстві закордонних справ виданню повідомили, що, окрім перспектив України, Росії та Європи, також важливо дослухатися до Глобального Півдня, який "відіграватиме ключову роль в остаточному залученні Росії до процесу".

Також там зазначили, що саме тому співпрацюють, зокрема, із Китаєм, Індією, Бразилією, Південною Африкою та Саудівською Аравією. За словами співрозмовників Bloomberg, у центрі суперечок перебуває питання, чи Китай візьме участь у саміті.

Видання додало, що точна кількість лідерів, які можуть бути присутніми на саміті, дата та місце проведення конференції — досі невідомі.

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року. З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулась у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю із проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін заявив, що Пекін розглядає можливість участі у саміті миру, який планує влаштувати Україна в цій країні.

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